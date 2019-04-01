Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, проходившая по данному делу, может выйти на свободу уже в начале мая. Суд в Малайзии учел тот факт, что прокуратура смягчила выдвинутые против нее обвинения.

Суд в Малайзии на процессе по делу об убийстве Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако освобождена она будет, по всей видимости, уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей, проведенный до вынесения приговора. Хуонг также воспользуется широко применяемой в Малайзии практикой применения УДО, сообщил ее адвокат в понедельник, 1 апреля.

Ранее прокуратура Малайзии смягчила обвинения, выдвинутые против Доан Тхи Хуонг, тем самым открыв путь к более мягкому наказанию. «Это справедливый приговор. Я довольна», — сказала осужденная после обнародования решения суда в Шах-Аламе в окрестностях столицы Малайзии Куала-Лумпура.

Убийство Ким Чен Нама

Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа, проходившие по делу об убийстве Ким Чен Нама, находились под стражей с октября 2018 года. Их обвиняли в том, что в феврале 2017 года они в аэропорту Куала-Лумпура убили брата Ким Чен Ына, распылив ему в лицо состав, содержавший VX — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия.

Обе настаивали на своей невиновности, утверждая, что они стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов. По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая. Одна из обвиняемых рассказала, что за свою работу получила гонорар, составивший в пересчете 85 евро.

В середине марта прокуратура Малайзии неожиданно сняла обвинения против Сити Айсии. 27-летняя индонезийка была освобождена и вернулась на родину. Прокуратура отказалась снять обвинение и против Хуонг, но 1 апреля смягчила его, вменив ей в вину уже не убийство, а лишь причинение телесного ущерба с помощью «опасного средства». За это в Малайзии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в то время как за убийство — смертная казнь.