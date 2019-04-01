Установлены факты воровства дизтоплива, запчастей и скота.

КГК и финансовая милиция проверили сельхозпредприятие в Рогачевском районе и обнаружили многочисленные факты хищений и злоупотреблений. Так, главный инженер КСУП (сын руководителя хозяйства) неоднократно совершал хищение дизельного топлива, запчастей и т.п., приобретенных за счет средств бюджета по госпрограмме «Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы». К слову, занимал он эту должность всего лишь около 6 месяцев. Кроме того, вместе с заведующей молочнотоварной фермы он похитил 4 головы крупного рогатого скота, реализовал их за наличный расчет, а полученные деньги использовал в личных целях. Причиненный предприятию ущерб превысил 8 тыс. рублей, сообщили в Комитете госконтроля.

Также установлено, что должностные лица предприятия скрыли падеж 77 голов крупного рогатого скота на молочнотоварной ферме, оформив фиктивные документы о реализации мяса якобы прирезанных животных работникам КСУП. По мнению проверяющих, таким образом должностные лица пытались скрыть бесхозяйственность и приукрасить финансовые результаты деятельности предприятия.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями Рогачевским районным отделом СК в отношении двух должностных лиц сельхозпредприятия возбуждено 5 уголовных дел.