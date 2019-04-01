Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что во время выборов президента Украины будет проведен второй тур.

По ее словам, после получения 60% протоколов от участковых комиссий ни один из кандидатов не набрал более половины голосов.

«Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача, поскольку временной промежуток между окончательным подведением итогов и предназначенным уже на 21 апреля вторым туром является очень и очень коротким», — отметила Слипачук.

После обработки 61,15% протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,38% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 16,38%, лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко — 13,08%.