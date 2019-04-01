Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – на утро подсчитали 40,21% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,23%.

Комиссия по результатам обработки 40,21% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,23%

Петр Порошенко – 16,65%

Юлия Тимошенко – 13,14%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,48% и 7,07%.

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17.8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14.2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9.7%) и Анатолий Гриценко (7.1%).