Археологи нашли "секретный" дворец фараона Рамзеса II (фото)

Американские археологи из Нью-Йорка нашли на месте королевского храма древний египетский дворец. Это было подтверждено в Министерстве античности Египта. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что найденное сооружение примыкает к храму Рамзеса II в древнем городе Абидос, где были похоронены несколько других египетских правителей.

По информации издания, ученые обнаружили структуру во время раскопок на месте храма. По словам исследователя Самеха Искандера из Университета Нью-Йорка, команда нашла каменную дорожку у юго-западного входа. Она привела исследователей к входу в другое здание, украшенное картушем — пометкой с иероглифов, которая указывает на принадлежность монарху. Как оказалось, знаки говорили о фараоне Рамзесе II.

Ученые также откопали краеугольные камни храма, которые были украшены такими же королевскими символами. Эти надписи, а также недавно открытые своды, помогут лучше понять роль соборов тех времен. Профессор Джоан Флетчер из Университета Йорка сказала Newsweek, что находка не беспрецедентна. Например, погребальный храм фараона Рамзеса III в Луксоре тоже был дополнен королевским дворцом рядом.