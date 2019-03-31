45-летняя Зузана Чапутова победила во втором туре президентских выборов в Словакии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.

Чапутова набрала 58,38% голосов избирателей. Ее соперник — замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович — получил 41,62% голосов. Адвокат Зузана Чапутова станет первой женщиной-президентом в истории Словакии.

Отметим, Марош Шефчович поступил как настоящий джентльмен. После подсчета 60 % бюллетеней, когда стало понятно, что ему не победить, политик отправил конкурентке букет цветов. Также Зузану Чапутову тепло поздравил, и нынешний глава Словакии Андрей Киска — специально для этого он приехал в Братиславу из родного города Попрада на севере страны.

В своем первом выступлении после объявления результатов Чапутова пообещала быть президентом для всех – вне независимости от политических воззрений, вероисповедания и национальности.

Впрочем, к президентским обязанностям она сможет приступить лишь 15 июня, когда официально истекут полномочия Андрея Киски.