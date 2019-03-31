Ответы на большинство волнующих нас вопросов мы привыкли искать онлайн. В новой серии материалов задаём именно такие вопросы: животрепещущие, неожиданные или распространённые — профессионалам в самых разных сферах.

С детства мы привыкли слышать о «весеннем» и «осеннем обострении» — якобы неминуемом ухудшении состояния у тех, кто сталкивается с психическими трудностями. Кажется, что в этих фразах больше стигмы, чем правды, ведь в таком контексте человека с психическим расстройством непременно представляют «опасным для общества». Тем не менее вопрос, может ли на нас влиять время года, остаётся открытым: действительно ли осень — время депрессии, или это миф? Мы узнали у экспертов.

Дмитрий Фролов,

врач-психиатр, психотерапевт, соучредитель REBT Centre, автор книги «Психотерапия и с чем её едят»

Выражение «весеннее обострение» не используют в медицинской литературе: в нём, пожалуй, влияние времени года на психические расстройства преувеличено. Сезонность — лишь один из многих факторов, которые сказываются на самочувствии.

Тем не менее есть данные о сезонности расстройств. Например, самоубийства чаще происходят летом, возможно, из-за жары. Маниакальная фаза биполярного расстройства чаще возникает весной и летом, смешанные эпизоды биполярного расстройства — в конце лета и зимой. Симптомы шизофрении чаще возникают летом. Осень и зима могут усилить тревожные расстройства и депрессию. Когнитивные функции у пожилых людей лучше поздним летом и ранней осенью, но хуже поздней зимой и ранней весной. Многое зависит от страны и особенностей климата: влажности, температуры, высоты над уровнем моря, а также гендера — есть данные, что на женщин сезонность влияет сильнее.

Причины сезонности трудно установить достоверно. Вероятно, продолжительность солнечного дня, изменения в питании, физической активности, чрезмерно низкая или высокая температура влияют на биохимические процессы в головном мозге и способность людей справиться со стрессом. Для психиатра и его пациента скорее важно иметь в виду, что любая смена времени года — фактор возможного риска ухудшения состояния.

Илья Скворцов,

клинический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и Association for Contextual Behavioral Science

Многие специалисты в области психического здоровья отмечают, что люди неоднородно обращаются за помощью в течение года. Есть исследования, которые подтверждают связь между погодой и психологическим состоянием человека. Есть даже такой термин — сезонное аффективное расстройство, которое проявляется в том, что у человека в осенне-зимний период значительно падает настроение. Грубо говоря, это «осенняя депрессия». Есть подтверждения сезонности при биполярном расстройстве: весной и летом вероятность выйти в маниакальную или гипоманиакальную фазу выше. Есть данные, что люди с шизофренией чувствуют ухудшение в периоды коротких световых дней.

Тем не менее сейчас исследователи не могут точно назвать причину влияния погодных условий на психику. В Германии проводили большое исследование, в котором приняло участие более 22 тысяч человек. Оно показало, что в тёплые пасмурные дни количество экстренных психиатрических обращений значительно выше, чем в более прохладные. Но гипотезы касательно причин такого положения дел разные. Одна из самых популярных — количество солнечного света, которое влияет на наши биологические (циркадные) ритмы. Другие исследования показывают, что ключевым фактором является температура, третьи — что ни то ни то не является прямой причиной изменения психологического состояния.

Если вы замечаете, что психологическое состояние колеблется в зависимости от времени года, то будьте к себе доброжелательны и подумайте о профилактических мерах, которые помогут пережить этот период наиболее комфортно.

Александра Меньшикова,

клинический психолог, кандидат психологических наук

В XX веке выделили отдельный синдром — сезонное аффективное расстройство: осенью и зимой у человека нарастают депрессивные симптомы, а весной и летом их нет. Всё бы хорошо, но позднее выявили второй тип сезонного аффективного расстройства, когда депрессивные симптомы проявляются, наоборот, в летнее и весеннее время.

Наше настроение меняется по разным физиологическим причинам, но сами по себе времена года влияют не так сильно. У всех есть встроенные «биологические часы», которые реагируют на длину дня. Если становится меньше света, некоторые из процессов, в том числе и те, которые влияют на наше настроение, нарушаются. Одно из исследований показало, что организм производит меньше серотонина (гормон, помогающий регулировать настроение) в зимние месяцы, и наоборот. Изменение количества света влияет и на то, как быстро мы засыпаем, что, в свою очередь, сказывается на выработке мелатонина. Если здесь возникают нарушения, то меняется выработка гормонов стресса: исследования показали, что в зимнее время у человека в организме гораздо больше кортизола.

Если у человека биполярное расстройство, ему следует соблюдать осторожность — он тоже может быть чувствителен к изменению суточных ритмов. Есть даже специальная терапия социальными ритмами, она включает работу не только с внешними факторами (работа, отношения и так далее), но и работу над постоянством режима дня, количеством сна — нестабильность здесь провоцирует и нестабильность настроения.

Что делать людям, у которых осенью и зимой нарастают депрессивные симптомы? Во-первых, им обязательно нужен солнечный свет — рекомендуется выходить на прогулки по утрам и не занавешивать окна. Во-вторых, физические упражнения: даже одна тренировка может способствовать повышению настроения и снижению стресса. В-третьих, сбалансированное питание, чтобы поддерживать энергию и настроение. И, конечно, человеку нужна поддержка.

Анна Край,

преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ, психотерапевт, специалист в области автобиографической памяти и гендерной идентичности, ведущий телеграм-канала «из крайности в крайность»

На эту тему есть разные точки зрения, и вокруг неё действительно много стигмы. В любом случае говорить в шуточной форме, что существует «весеннее обострение» или «осеннее обострение», всё-таки не стоит.

Если брать клинические показатели, то известно, что некоторые психические заболевания могут быть связаны с сезонностью — но, конечно, всё индивидуально. Например, мы можем говорить, что у дебюта депрессивного состояния есть склонность больше и чаще развиваться осенью и зимой. Если речь, наоборот, о затяжной депрессии, то склонность к депрессивному состоянию может увеличиваться летом — наверное, понятно почему: лето, вокруг всё хорошо, а я не могу этому радоваться. Если говорить о биполярном расстройстве, то у него тоже может быть цикличность: стадия мании часто попадает на весну, а депрессивный эпизод — на осень. Но всё это скорее тенденции — говорить об этом как о правиле точно нельзя.

Есть и факторы, ухудшающие психическое самочувствие, которые связаны, например, с физиологическим состоянием. Весной человек может становиться раздражительнее, могут появиться проблемы со сном. Или, наоборот, весна может повлиять положительно: увеличивается световой день — и человеку становится проще вставать по утрам. Многие люди говорят, что солнце влияет на их состояние.

Влияет и атмосфера вокруг. С осенью связано много стереотипов (мы видим в ней вечное страдание), как и, например, с февралём («достать чернил и плакать»). Эти вещи контекстуально создают «легитимность» переживаний — потому что в обществе принято, что в эти времена года эмоций больше. Как и любой социальный конструкт, это влияет на нашу психику.