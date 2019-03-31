В Минске после сообщения о минировании эвакуированы железнодорожный вокзал, ТЦ «Галилео» и «Замок»

Минчане в воскресенье днем сообщают об эвакуации людей с железнодорожного вокзала. Позже об эвакуации сообщили также посетители торговых центров «Галилео» и «Замок».

ГУВД Мингорисполкома у себя в твитере сообщило, что в воскресенье в 13.00 в ОДС поступило сообщение о заминировании ТЦ «Замок», «Галилео» и ж\д вокзала. «Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении.

В справочной службе Минского железнодорожного вокзала приносят извинения за доставленные пассажирам неудобства, и сообщают, что поезда отправлются и прибывают по графику, пассажиров к поездам сопровождают сотрудники железной дороги.

СК в телеграме сообщает, что следователи выясняют обстоятельства сообщения об опасности. «Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативные группы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация граждан. Обстоятельства происшествия выясняются».

Оперативно получить комментарий в ГУВД Мингорисполкома не удалось.