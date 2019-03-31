Специалисты Национального центра биотехнологии США выяснили, что молочные зубы могут быть использованы для лечения серии заболеваний, в частности онкологии и диабета.

Лабораторный анализ показал, что в детских зубах содержится много стволовых клеток, которые впоследствии могут стать строительным материалом для обновления тканевых и костных структур.

Исследователи полагают: если ребенок заболел онкологией после 10-летнего возраста, потенциально технология его лечения может быть основана на его собственных клетках, сохранившихся в молочных зубах.

Эксперты подчеркнули: традиционно биотехнологи используют для культивации костный мозг, извлечение которого непростая и болезненная процедура.

По-другому дело обстоит с молочными зубами, которые «покидают» рот, как правило, без всякой боли, когда ребенку исполняется 6-7 лет. Материал сохраняет хорошее состояние в течение десятилетий.