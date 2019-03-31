У православных верующих 31 марта — Крестопоклонное воскресенье, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Половина Четыредесятницы — 40-дневной части поста — пройдена. Чтобы укрепить верующих в дальнейших великопостных трудах, в субботу на всенощной из алтаря вынесут крест и положат на центральный аналой. Трижды прихожане и священники отдадут земной поклон. Прозвучит тропарь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим».

Символ Распятия Господня напомнит о Христовых страданиях и приближающейся Пасхе. Украшенная цветами святыня будет находиться в центре храма до пятницы, 5 апреля, а затем вернется в алтарь.

С понедельника, 1 апреля, начнется Крестопоклонная седмица, такая же строгая, как первая и Страстная. В будни те, кто постится по монастырскому уставу, не употребляют в пищу даже растительного масла.