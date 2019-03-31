Королева Великобритании Елизавета II согласилась больше не управлять самостоятельно автомобилем на дорогах общего пользования, об этом сообщает Sunday Times.

Отказаться от вождения королева решила после недавней аварии, в которую попал ее 97-летний супруг, герцог Эдинбургский Филипп: за рулем принц был не пристегнутым. К счастью, он не пострадал, однако получил предупреждение от полиции и после случившегося согласился добровольно сдать свои водительские права.

Убедить Елизавету II в переменах удалось и ее собственной службе безопасности, которая, к слову, уже не раз советовала ей перемещаться исключительно с водителем: теперь за рулем королевских автомобилей всегда будет шофер.

Елизавета II к 92-ум годам успела прокатиться за рулем многих престижных автомобилей, в числе которых Jaguar, Land Rover или Range Rover. Примечательно, что королева является единственным человеком в Великобритании, который может управлять машиной, не имея при этом водительского удостоверения.

Как отмечает издание, своим стилем езды королева однажды шокировала наследного принца Саудовской Аравии (в стране которого женщинам и вовсе запрещалось садиться за руль): по словам бывшего посла Великобритании, который присутствовал во время прогулки, монарх Абдулла был напуган и все время просил Елизавету II снизить скорость и следить за дорогой внимательнее.