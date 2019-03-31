Нештатная ситуация произошла на столичной ТЭЦ-3 вечером 30 марта. Для тушения воспламенившегося водорода на место выезжали сотрудники МЧС. Пострадавших нет, оборудование работает в штатном режиме, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в РУП «Минскэнерго».

Воспламенение водорода произошло около 18:00 на фланцевом соединении, отходящем от емкости-накопителя. Оперативно прибывшие на место пожарные расчеты локализовали возгорание. Происшествие не повлияло на работу ТЭЦ, уточнили в «Минскэнерго». Сотрудникам удалось обеспечить бесперебойную подачу тепловой и электрической энергии потребителям. В результате возгорания никто не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.