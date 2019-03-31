Метеорологи предупреждают метеозависимых белорусов о том, в какие дни апреля нужно быть особенно осторожными.

Весь апрель будет относительно благоприятным для людей, которые причисляют себя к категории метеочувствительных граждан.

Специалисты называют всего шесть дней, когда магнитное поле будет наиболее крупным. Все даты выпадают на вторую половину апреля.

12, 23 и 24 ожидается три вспышки, сила которых квалифицируется средней степенью интенсивности. Несколько слабых вспышек произойдет 16, 22 и 25 числа.

Также плохое самочувствие может наблюдаться 13 и 17 числа, поскольку после подобных вспышек обычно наблюдаются остаточные явления.

Чтобы обезопасить себя от побочных эффектов магнитных бурь, нужно придерживаться правильного распорядка дня, а также укреплять организм.