— Сделка в размере свыше 10 базовых величин должна быть оформлена в письменной форме, — поясняет С. Шалимо. — Причем неважно, будет это простая расписка или нотариально удостоверенная. Они различаются лишь тем, что если должник не возвращает деньги по простой расписке, то заимодавец должен обращаться в суд, а если расписка заверена у нотариуса, нужно идти к нему.

Есть понятие «нотариальная надпись», с ней человек идет к судебному исполнителю, и последний взыскивает долг. То есть в этом случае меньше хлопот для того, кто хочет получить свои некогда одолженные деньги. Лично я считаю, что в любом случае, даже если даешь деньги в долг горячо любимому родственнику или лучшему другу, нужно требовать расписку. Любую. Хоть на клочке бумаги, хоть на оборотной стороне чека. В случае необходимости суд признает ее.

Кстати, человеку, давшему деньги в долг, следует помнить о сроке исковой давности. Если в расписке указана конкретная дата выполнения обязательств, к примеру, «одолжил на пять лет», то по истечении этого времени в его распоряжении будет три года для того, чтобы вернуть свое. Если пропустить этот момент, поверив обещаниям из разряда «скоро верну, обязательно!», потом окажется поздно! Нужно помнить про эти три года и в случае, когда в расписке просто написано, что деньги одолжены. Трехлетний срок будет отсчитываться с того момента, как вы, устав от ожидания, письменно обратились к должнику с просьбой вернуть долг.