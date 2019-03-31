Горожане сообщают о массовой эвакуации людей из здания ж/д вокзала и торговых центров

Днем 31 марта минчане в соцсетях массово пишут об эвакуации людей из здания железнодорожного вокзала, а также из торговых центров «Галилео» и «Замок», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Все входы в здание вокзала перекрыты, рядом находятся автомобили МЧС, сообщают очевидцы.

В контакт-центре Белорусской железной дороги сообщили, что все поезда прибывают и отправляются вовремя, а вот приобрести билеты можно только в кассах на ул. Бобруйской. БЖД приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

Мы будем следить за развитием событий.