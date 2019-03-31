Саперы завершили работу в торгово-развлекательных центрах «Галилео», «Замок» и здании железнодорожного вокзала, которые были сегодня оцеплены после сообщения о минировании, рассказали в СК Беларуси.

С двух ТРЦ уже сняли оцепление и начали пускать посетителей, передает корреспондент Sputnik. Сотрудникам «Галилео» сказали, что можно идти на свои рабочие места.

Сообщение об опасности в некоторых объектах Минска (двух ТРЦ и железнодорожном вокзале) поступило правоохранительным органам по электронной почте около часа дня в воскресенье. На место прибыли следственно-оперативная группа, пиротехники, была проведена эвакуация посетителей.

По данным Следственного комитета, сообщение об угрозе после проверки в одном из торговых центров не получило подтверждения.

«Саперно-пиротехническая группа завершила работу в ТРЦ «Галилео», «Замок» и железнодорожном вокзале. Сообщение об опасности не подтвердилось. Следственно-оперативная группа приступила к осмотру места происшествия», — сообщили в СК.

Отмечается также, что торгово-развлекательные центры, а также вокзал в настоящее время вновь встречают посетителей.

В СК напомнили также о том, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных сообщений, так что впоследствии «помимо уголовной на плечи обвиняемого ложится и материальная ответственность» за ложный вызов.