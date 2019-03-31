Белорусские легкоатлеты Анис Ананенко и Елена Матошко дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Такая информация содержится на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Решение принято по итогам перепроверки проб Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Бегун на 800 м Анис Ананенко на летних Играх в столице Великобритании занял 43-е место. В его организме обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Ранее бегун был подвергнут наказанию и отлучен от выступлений на четыре года Национальным антидопинговым агентством (НАДА), которое летом 2015 года обнаружило в организме атлета генный допинг GW 1516.

Метательница молота Елена Матошко заняла в Лондоне в 2012 году 25 место, в ее организме обнаружен оксандролон.

Дисциплинарная комиссия МОК постановила дисквалифицировать спортсменов и аннулировать их результаты.