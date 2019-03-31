Актер Семен Штейнберг разбил голову. Он был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «сотрясение мозга».

О произошедшем сообщает Пятый канал. Инцидент произошел 30 марта в здании столичного «Гоголь-центра».

Стало известно о том, что у актера началось сильное кровотечение, которое сложно было остановить. Люди не смогли оказать ему первую помощь. На место вызвали врачей.

На данный момент актер находится в больнице. За ним наблюдают врачи.

Семен Штейнберг известен своими ролями в сериалах «Глухарь», «Домашний арест» и «Братья Карамазовы».