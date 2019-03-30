Талантливая спортсменка Катарина Секейра попала в больницу после приступа астмы. Об этом сообщает The Sun.

Необычный инцидент произошел в Португалии. Девушку погрузили в искусственную кому, однако 26 декабря врачи констатировали смерть.

Медики продолжали поддерживать жизнедеятельность организма для того, чтобы на свет появился малыш, который находился в утробе спортсменки.

На протяжении 56 дней врачам удавалось держать ситуацию под контролем. На 32-ой неделе беременности было принято решение прибегнуть к кесареву сечению.

После того, как ребенок родился, девушку отключили от аппарата поддержания жизнедеятельности.

На свет появился мальчик, который весил всего 1,7 кг. Малыша будет воспитывать его отец.

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