Агентства недвижимости – неоднозначные организация. Кому-то помогли найти именно то жилье, которое человек давно искал. Другие же люди отдали деньги и в последний момент смогли получить то, что оставалось.

О том, как работать в агентстве и с агентством, рассказывает бывший сотрудник одной из минских контор Сергей. Парень занимался арендой недвижимости.

В других сферах на работу не брали

После университетской отработки я некоторое время находился в замешательстве, поскольку не мог понять, чем же мне заняться. Работа в торговле казалась мне не достаточно престижной, в других сферах без опыта не брали.

Однако время поджимало, подходящих предложений не было, и на звонок из агентства я ответил не раздумывая. Все же недвижимость показалась мне тяжеловесным и серьезным занятием. Проходить собеседование было достаточно просто – я верно отвечал, где находятся улицы, а кроме знания города и грамотной речи от меня ничего и не требовали.

Были некоторые сомнения по оплате – никакого оклада не предусматривается. Сколько сделал, столько и заработал. Деньги мне были нужны срочно, поэтому я пошел в отдел аренды – там все происходит быстрее. А если продавать квартиры, то можно несколько месяцев просидеть без зарплаты.

Начало карьеры было тяжелым

Первое время – самое сложное. Есть база данных, берешь адреса и даешь объявления на всех сайтах и в соцсетях. А звонков нет. Мне казалось, что телефон никогда не зазвонит. И на первый звонок не ответил – испугался. Потом перезванивал с курилки.

Зато со временем от страха перед разговорами с незнакомыми людьми не осталось и следа. И тут все «решили» холодные звонки. Дело в том, что 90 процентов квартир попадают к нам без ведома хозяев. Через расклейку объявлений и прозвон объявлений в интернете. Один агент общается с хозяином, будто хочет снять квартиру, просит сбросить фото. Второй перезванивает через полчаса и уговаривает человека сотрудничать с агентством.

Ни о каких договорах с хозяевами квартир сразу речи не шло. Если он и заключался, то на этапе сделки. Сейчас насколько я знаю, с этим более строго, однако все равно действуют на свой страх и риск по-старому.

Все пробуют обманывать

Мы работали «по факту» — значит деньги клиенты оплачивали после того, как заселялись в жилье. Бывают еще агентства по предоплате – там вообще мрак творится, обычно у них на сайте выставлены квартиры по невероятно низким ценам, люди платят деньги, получают номера и ездят по городу в течении месяца, удивляясь, почему цена выше чем в объявлении или квартиры не существует.

Но такие агентства не ругал только тот, кто о них не слышал. Так что сейчас большинство приличных организаций предпочитает ездить с клиентами на квартиру. Оплата услуги в белорусских рублях и эквивалентна 100 у.е. Половина идет агентству, половина сотруднику.

Первые месяцы доход был не слишком высокий – выходило в районе 500 рублей. Когда опыта стало больше, то зарплата повысилась до 800-900 рублей. Но я был в середине, лучший результат показывала одна девушка – у нее зарплата могла доходить до 1800. Но это действительно надо уметь общаться с людьми, и чтобы еще повезло – не всегда люди попадаются адекватные, да и «кинуть» стараются.

Был у меня случай – заехала молодая пара, мы договорились, поехали на квартиру. Их все устраивает, но они прикинулись, что о цене в 200 рублей за услугу первый раз слышат. И предлагают мне 100. Хозяйка квартиру давно сдать не могла, сказала им свой номер. Тут уж ничего не сделаешь.

Или некоторые говорят, что им надо подумать, а потом ждут в подъезде, чтобы поговорить с хозяином лично. Но таких людей учишься замечать довольно быстро и задерживаешься на минут десять, пока им ждать не надоест.

Что касается агентства – клиента обмануть сложно. Деньги то мы получаем при заключении договора. Проще сказать, что нет подходящей квартиры, если у человека завышенные требования.

Впрочем, бывали разные ситуации – мужик хотел пожить месяц, но хозяину говорили, что на длительный срок. Или ехали в неподходящее место, чтобы человек точно согласился на другой вариант. Но чтобы откровенно оставить кого-то без денег и квартиры – такого нет.

Найти хороший вариант можно

Сейчас сезоны в аренде квартир проходят не так ярко. Раньше в августе-сентябре можно было сдавать все, что есть и получать большие деньги. Теперь, когда стало больше общежитий, нет такого, что невозможно найти квартиру. В начале осени все равно что-то остается. Впрочем, еще есть «мертвые месяцы» — в декабре-январе желающих сменить жилье практически нет. Там уж приходилось выживать на отложенные заранее деньги.

Так что все зависит от того, есть ли у людей время. Если есть, то ищите что вам нужно, раз в три дня обзванивайте агентства. Появлялись у меня и квартиры за 100 долларов и жилье, похожее на элитное, за 300. Правда долго они не могут висеть – сразу идет шквал звонков, стоит снимать такую квартиру сразу.

А лучше ищите себе жилье самостоятельно. Каждый человек, освоив интернет, сможет подобрать себе вариант. Есть крупные группы в соцсетях, где агентов «банят». Конторы могут помочь в том случае, если вы не можете уделить час времени в день на просмотр объявлений. Ну и тем, кто интернетом не пользуется. Во всех остальных случаях агенты – не самые нужные посредники.