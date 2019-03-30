За границей для голосования будет открыт 101 избирательный участок. Из них два в Беларуси: один в посольстве в Минске, другой в консульстве в Бресте. Наблюдать за избирательным процессом в Украине будут свыше двух тысяч представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Избирательные участки взяты под охрану. МВД заверило, что готово к любым нестандартным ситуациям в день голосования. Кстати, бюллетень для выборов стал самым длинным в истории страны.

Татьяна Слипачук, глава Центральной избирательной комиссии Украины: «Если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 километра. По сути, такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая — городом Монтевидео. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров, это 70 футбольных полей».

Согласно соцопросам, лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский. В первой тройке также действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Однако эксперты уверены, что завтра по итогам выборов ни один из 39 претендентов не наберет более 50 процентов голосов, а это значит, что 21 апреля во втором туре участие примут два кандидата, получившие наибольшее число голосов.

Владимир Фесенко, политолог: «В первом туре не будет победителя, и кто победит во втором туре, зависит от того, кто пройдет и какой окажется явка. И у Зеленского с этим есть проблема, потому что многие из его сторонников — молодежь и аполитичные люди. Но если они придут и проголосуют, его шансы на победу довольно велики».

Сегодня в Украине день тишины. В стране запрещены любые агитационные мероприятия. Это касается прессы, интернет-изданий и наружной рекламы. А вот на соцсети и веб-ресурсы, которые не имеют статуса СМИ, это ограничение не распространяется, отметили в МВД.