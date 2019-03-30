В Минске налоговики выявили нарушения при продаже смартфонов через интернет: под видом новых продавали б/у гаджеты, восстановленные кустарно.

Об этом проинформировали в столичной налоговой.

В результате проверки ряда интернет-магазинов, проведенной налоговиками в феврале-марте, были выявлены факты нарушений при продаже тысяч смартфонов общей стоимостью около 2 миллионов белорусских рублей.

Документы, подтверждающие, что гаджеты приобретены и ввезены в Беларусь легально, торговцы предоставить не смогли. На практике это означает, что гарантия на них отсутствует.

Обманутые граждане, купившие по привлекательным ценам якобы оригинальные и популярные смартфоны, направляют заявления в различные госорганы, пытаясь разыскать продавцов, – рассказали в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что торговцы смартфонами не только занимались контрабандой дешевых аналогов известных брендов, но и не гнушались продавать под видом новых б/у гаджеты, восстановленные кустарно.

Нарушителей ожидают крупные штрафы – до 50 % от стоимости проданного с нарушениями товара.