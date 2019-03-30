Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал информацию о топ-5 экспортируемых республикой в Россию товарах.

Сведения о наиболее популярных товарах, поставляемых из Беларуси в Россию и наоборот, Белстат опубликовал ко Дню единения народов двух стран, который будет отмечаться 2 апреля.

Самые экспортируемые Беларусью в РФ товары в прошлом году — молоко и молочные продукты, их республика продала на 1,568 миллиарда долларов. На втором месте идут грузовые автомобили, сумма поставок составила 886 миллионов долларов.

Мяса и мясных продуктов Беларусь продала на 763,9 миллионов долларов, тракторов и седельных тягачей — на 292 миллиона. Замыкают топ-5 части и принадлежности для автомобилей и тракторов — их Беларусь поставила на 259,4 миллионов долларов.

Среди товаров, импортируемых в Беларусь, преобладает сырая нефть — ее республика поставила из РФ на 6,822 миллиарда долларов. На втором месте по импорту — природный газ (2,690 миллиарда долларов), на третьем — черный металл и изделия из него (2,084 миллиарда).

Также среди наиболее импортируемых из России в Беларусь товаров — легковые автомобили, нефтепродукты, сжиженный газ, двигатели и другие категории.