Стартовал новый сезон чемпионата Беларуси по футболу. В Бресте его открывал рэпер Серега.

Местный футбольный клуб пригласил певца с ответственной миссией – исполнить гимн «Динамо».

Шоу прошло 29 марта. В этот день руководство брестского «Динамо» организовало для болельщиков взрывное открытие сезона, которое попало на видео.

В Сети ролик быстрыми темпами набирает популярность, лайки и комментарии. Не удивительно, ведь в съемках клипа принимали участие болельщики «бело-голубых».

Кроме того, в съемках также были задействованы легенда брестского футбола Роман Василюк.

Добавим, что в пятницу состоялось два матча первого тура первенства. «Минск с Витебском» расписали нулевую ничью, а «Гомель» на своём поле уступил «Неману» со счетом 2:3.