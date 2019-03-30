Узнали, почему горничные больше любят деловых гостей, чем туристов, пристают ли к ним постояльцы и принято ли оставлять чаевые за то, что в твоем номере хорошо убрали.

У горничных в отелях нет нужды общаться с клиентами напрямую: порой, чтобы избежать неприятных инцидентов с агрессивными постояльцами, они избегают номера, если там не пусто, а проверяют это, приложив ухо к двери. И все же горничных бесит бардак, отсутствие привычки оставлять на чай, хамское отношение и не только.

Как вести себя, заселившись в гостиницу? Белорусские горничные рассказали Sputnik, что выводит их из себя в поведении постояльцев.

Бардак

Он всегда будет главенствовать в этом списке: чем сильнее постоялец намусорил, тем больше работы достанется горничной. Каждая с замиранием сердца открывает номер и делает глубокий вдох прежде, чем распахнуть дверь, надеясь увидеть там легкий беспорядок.

И, конечно, бесится, когда видит одноместный номер, за сутки загаженный так, словно там месяц жили 40 человек – на полу десятки оберток от батончиков, пачек чипсов, кругом крошки, бутылки… Думаешь: неужели самому не противно было во всем этом ночевать? А какие пятна порой можно найти на постельном белье и полотенцах (и как тяжело бывает их потом вывести) – даже вспоминать страшно.

Клиенты, которые хамят

Приветливое общение с представителями сферы обслуживания – будь то официанты, администраторы или уборщицы – выдает в постояльце приличного человека с хорошим воспитанием. Конечно, горничных бесит, когда клиенты намеренно демонстрируют им свое неуважение.

Через нас проходят сотни человек ежедневно. На контрасте с приветливыми, улыбчивыми, терпеливыми постояльцами издалека, которые замечают за фартуком девушку и открывают перед горничной дверь, хамоватые и деловые гости из ближнего зарубежья выглядят чаще смешно и нелепо. Но все равно обидно.

Закрывают дверь перед носом

Почти любая горничная оказывалась в ситуации, когда хозяева возвращались в номер во время уборки и требовали немедленно уйти. Бесит, конечно, не сам факт просьбы: при необходимости свернуть работу можно за две-три минуты.

Очень неприятно, когда эти две минуты клиент ходит за тобой по пятам, а едва ты оказываешься за порогом – хлопает дверью так, будто горничная пришла просить его об услуге, а не сменить ему белье. Больше бесит только, когда стучишь в номер, а постоялец, едва открыв, пренебрежительно бросает «не нужна уборка» и хлопает дверью прямо перед носом.

Не доверяют

Порой создается впечатление, будто некоторые постояльцы считают, что горничные зарабатывают на хлеб, «обчищая» людей – рыщут по их сумкам в попытках найти там что-нибудь ценное.

Такие гости настаивают: я буду находиться в номере, пока вы будете убирать; или, например, уходя, оставляют записки типа «не смейте открывать мой шкаф, там и без вас чисто». При том, что в коридорах установлены камеры, а горничные работают посменно и в конкретных номерах. При желании отследить, кто приходил, пока вас не было, совсем не сложно.

Не оставляют на чай

В этом пункте «бесит» – неверное слово. Просто порой диву даешься: некоторые постояльцы дают на чай даже швейцару, если тот помогает им поднять вещи на нужный этаж, а горничную нарочито игнорируют. Это что, принципиальная позиция?

Мы стараемся убирать номера, когда они пусты, однако, если уж столкнулись с обслуживающим персоналом по факту оказания услуги и остались довольны ее качеством – отметьте это. Некоторые иностранцы оставляют горничным чаевые с запиской на кровати (правда, не во всех гостиницах разрешено в таком случае их принимать).

Пристают

Вопреки стереотипам, откровенных домогательств к горничным в приличных современных гостиницах не случается. Правда, присутствующий при уборке номера постоялец может отпустить пошлую шутку по теме. Или намекнуть на что-нибудь непристойное, но иногда – лишь потому, что попросту не знает, куда ему деваться в незнакомой стране и гостинице с его желаниями.

Пристают постояльцы к горничным по-другому: одни пытаются задушевно побеседовать и мешают работать; другие всеми силами стремятся проконсультироваться: куда сходить в городе, где ближайшая аптека/магазин/кинотеатр/бассейн, – порой игнорируя даже незнание языка.

Идеальный клиент…

…это не турист, а гость, приехавший в Беларусь по деловому поводу: у него меньше времени разносить временное жилище в пух и прах, он чаще всего не употребляет алкоголь и не приглашает в номер гостей, а лишь ночует там да пользуется ванной комнатой. Он не грубит горничной, покидает комнату на время уборки и не стоит над душой.

Идеальный постоялец доверяет отелю, в котором остановился (и может себе позволить такой отель), так что не трясется, оставляя в номере ценные вещи и деньги. И, конечно, он не обвиняет персонал по всех смертных грехах, когда теряет дорогие часы (которые на самом деле просто завалились за диван – история из личного опыта).

Идеальный клиент не пошлит и не намекает, не лезет с долгими беседами и личными вопросами, не пытается получить от горничной больше, чем она должна делать, а, столкнувшись с ней в дверях, всегда благодарит ее за хорошую работу – чаевыми или хотя бы словом.