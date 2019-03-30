Сегодня, 30 марта, православные верующие отмечают Родительскую субботу. В том числе в Беларуси.

В этот день предписывается быть в мире и любви со своими родственниками, а также не забывать об умерших.

В Родительскую субботу родственники умерших людей молятся за них, ходят на кладбища к их могилам.

30 марта – Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы (дни Великого поста, который продолжается 7 недель или седмиц).

Поминальные дни во время Великого поста проходят по субботам. В этот период для верующих предписывается соблюдение определенных правил, в том числе ограничивающих некоторые действия.

Например, нельзя просящему милостыню отказать в этом, также как и нельзя веселиться.

Об усопших следует говорить только хорошо и нельзя на кладбищах устраивать посиделки со спиртными напитками.

Итак, вот что можно в Родительскую субботу:

  • Находясь на церковной службе, помолитесь об умерших родственниках.
  • В церковь следует принести продукты. Их потом раздадут тем, кто в этом нуждается.
  • Проведайте родственников на кладбище, принесите живые цветы, зажгите лампадки.  Накануне –  приберите могилу.

Нельзя в Родительскую субботу:

  • Употреблять на кладбище алкоголь и устраивать пьяные посиделки.
  • Есть непостную пищу.
  • Оставлять на могилах предметы, которые связаны с вредными привычками усопших.
  • Не говорите плохо об умерших.

 

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