Сегодня, 30 марта, православные верующие отмечают Родительскую субботу. В том числе в Беларуси.

В этот день предписывается быть в мире и любви со своими родственниками, а также не забывать об умерших.

В Родительскую субботу родственники умерших людей молятся за них, ходят на кладбища к их могилам.

30 марта – Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы (дни Великого поста, который продолжается 7 недель или седмиц).

Поминальные дни во время Великого поста проходят по субботам. В этот период для верующих предписывается соблюдение определенных правил, в том числе ограничивающих некоторые действия.

Например, нельзя просящему милостыню отказать в этом, также как и нельзя веселиться.

Об усопших следует говорить только хорошо и нельзя на кладбищах устраивать посиделки со спиртными напитками.

Итак, вот что можно в Родительскую субботу:

Находясь на церковной службе, помолитесь об умерших родственниках.

В церковь следует принести продукты. Их потом раздадут тем, кто в этом нуждается.

Проведайте родственников на кладбище, принесите живые цветы, зажгите лампадки. Накануне – приберите могилу.

Нельзя в Родительскую субботу: