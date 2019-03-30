Сегодня, 30 марта, православные верующие отмечают Родительскую субботу. В том числе в Беларуси.
В этот день предписывается быть в мире и любви со своими родственниками, а также не забывать об умерших.
В Родительскую субботу родственники умерших людей молятся за них, ходят на кладбища к их могилам.
30 марта – Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы (дни Великого поста, который продолжается 7 недель или седмиц).
Поминальные дни во время Великого поста проходят по субботам. В этот период для верующих предписывается соблюдение определенных правил, в том числе ограничивающих некоторые действия.
Например, нельзя просящему милостыню отказать в этом, также как и нельзя веселиться.
Об усопших следует говорить только хорошо и нельзя на кладбищах устраивать посиделки со спиртными напитками.
Итак, вот что можно в Родительскую субботу:
- Находясь на церковной службе, помолитесь об умерших родственниках.
- В церковь следует принести продукты. Их потом раздадут тем, кто в этом нуждается.
- Проведайте родственников на кладбище, принесите живые цветы, зажгите лампадки. Накануне – приберите могилу.
Нельзя в Родительскую субботу:
- Употреблять на кладбище алкоголь и устраивать пьяные посиделки.
- Есть непостную пищу.
- Оставлять на могилах предметы, которые связаны с вредными привычками усопших.
- Не говорите плохо об умерших.