В ряде стран стрелки переведут на час вперед в ночь на 31 марта, в Беларуси этого делать не будут, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

С переводом стрелок часов в Беларуси определились более семи лет назад, когда постановлением Совмина от 15 сентября 2011 года № 1229 «Об исчислении времени на территории Республики Беларусь» определялось исчислять его здесь «…в соответствии с международной системой часовых поясов по поясному времени плюс один час без перехода на сезонное время». Такой шаг объясняли в том числе полным использованием светлого времени суток, улучшением условий труда и отдыха населения.

Из соседей в воскресенье стрелки часов переведут на час вперед в Латвии, Литве, Польше и Украине. Если в Минске, Вильнюсе, Риге и Киеве разница во времени пропадет, то с Варшавой она сократится до одного часа.

Совершат «прыжок во времени» и другие европейские государства. Об этом стоит помнить тем, кто отправляется в поездку. Белорусская железная дорога заранее скорректировала расписание движения международных составов из-за перехода стран Евросоюза и Украины на летнее время.

Как пишет BBC, Европарламент поддержал предложение по отказу от обязательного перехода на летнее время. С 2021 года государства-члены ЕС вольны сами решать, быть или не быть сезонным сдвигам стрелок на час вперед весной и на столько же назад осенью.

У каждого из подходов – переводить или не переводить часы – имеются сторонники и противники, ставящие аргументы друг друга под вопрос. Последние касаются рационального использования светлого времени суток, сбережения энергоресурсов, влияния таких переходов во времени на физическое и эмоциональное состояние граждан, их здоровье, работоспособность.