Геннадий Федынич задержан. Лидер независимого профсоюза РЭП сообщил, что к нему в квартиру пришли сотрудники милиции и задержали по подозрению в нахождении в нетрезвом состоянии, сообщается на сайте профсоюза.

— Я трезв и не нарушал условий «домашней химии», — об этом Геннадий Федыничуспел сообщить praca-by.info во время задержания.

На данный момент связи с лидером профсоюза нет. По последней информации, он доставлен в Центральное РУВД Минска для освидетельствования.

Согласно условиям «домашней химии», Геннадий Федынич не может находиться вне дома позже 19.00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания — 4 года. Сотрудники милиции во время всего срока контролируют соблюдение этих условий, то есть могут прийти домой в любое время дня и ночи.

Напомним, 24 августа 2018 года руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года «домашней химии» без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Суд признал руководителей профсоюза виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они обжаловали приговор — но Мингорсуд оставил его в силе.