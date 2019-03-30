Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона. Причиной стал сильный неприятный запах.

О произошедшем сообщает Fox News. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737, который следовал из Вашингтона в Сан-Франциско.

После экстренной посадки к лайнеру прибыли врачи. Нескольким людям требовалась их помощь.

В результате произошедшего семь человек были доставлены в больницу. По словам одного из пассажиров, вонь напоминала «запах топлива». Запах только усилился, когда самолет вылетел из аэропорта.

Стало известно о том, что некоторые люди, которые находились на борту авиалайнера, жаловались на боль в груди и затрудненное дыхание.