Во второй день 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге побед добились борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер» и «Ислочь» из Минского района, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Напомним, в стартовый день «Минск» и «Витебск» сыграли вничью (0:0), а «Неман» из Гродно добыл в гостях победу над «Гомелем» (3:2). Успешно стартовала и «Ислочь». Парни Виталия Жуковского достаточно уверенно обыграли на своем поле (это условно, так как выступали на стадионе ФК «Минск») «Городею» 2:0. Дубль в свой актив записал нападающий Александр Макась, отличившийся в каждом из таймов. Отметим, что в минувшем сезоне форвард выступал за минское «Динамо», где его использовали преимущественно на подхвате.

«Шахтер» очень долго не мог забить минскому «Торпедо». Столичный коллектив уверенно держал оборону, а у их соперников почти ничего не получалось в нападении. Встреча и завершилась бы нулевой ничьей, если бы не форвард «горняков» Николай Януш. Нападающий оказался в нужное время в нужном месте и затолкал мяч в ворота торпедовцев после отскока. Это случилось на 85-й минуте.

Борисовский БАТЭ смог сохранить свои ворота на замке и дважды забить «Дняпро». Особенно эффектным получился гол в исполнении Максима Скавыша. Он перехватил мяч на чужой половине поля, обыграл двух игроков и точно пробил (2:0). До этого после розыгрыша штрафного отличился Дмитрий Бага. В ворота Артема Сороко могла залететь и больше мячей, но борисовчанам не хватало точности на завершающей стадии. Добавим, что «Дняпро» провел первый в своей истории официальный матч. Команда была образована в межсезонье путем слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра».

В воскресенье, 31 марта, соревновательную программу откроет матч «Динамо» (Минск) – «Славия» (Мозырь). Встреча состоится на стадионе ФК «Минск» и начнется в 14:00. Поединки проведут также «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – «Динамо» (Брест) и «Слуцк» – «Энергетик-БГУ» (Минск).