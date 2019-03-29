Сотрудниками уголовного розыска Заводского РУВД столицы установлен мужчина, который применил насилие в отношении контролера общественного транспорта.

Инцидент произошел 27 февраля текущего года в 18.45 на остановке общественного транспорта на Партизанском проспекте. При проверке оплаты проезда женщина, находящаяся в салоне автобуса, не произвела оплату, на что контролером ей было предложено выйти из автобуса для дальнейшего разбирательства и составления административного протокола за безбилетный проезд. В это же время она осуществила звонок с мобильного телефона, в котором сообщила своему собеседнику о произошедшем. На остановке общественного транспорта в направлении микрорайона «Шабаны» ей было предложено оплатить штраф. Во время разговора к ним подошел мужчина и стал вести себя агрессивно по отношению к контролерам общественного транспорта, выражал угрозу. Злоумышленник хватался за служебную форму одного из сотрудников КУП «Минсктранс», из-за чего контролер упала. Кроме этого, в ходе конфликта был поврежден видеорегистратор. В момент, когда очевидцы и свидетели произошедшего вызвали милицию, мужчина скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался 41-летний минчан, работающий на одном из предприятий столицы. Как пояснил сам злоумышленник, он хотел воспрепятствовать контролерам привлечь к административной ответственности за безбилетный проезд его сожительницу.

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении.

– Хотелось бы напомнить, что законодательством Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 366 «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг» Уголовного кодекса Республики Беларусь, – пояснил начальник Заводского РУВД г. Минска полковник милиции Кирилл Кислов. – В данном случае злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.