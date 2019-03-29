В МВД предлагают ввести «тест» на коррупцию для чиновников: кто не пройдет — потеряет должность

В Министерстве внутренних дел рассматривают вопрос об ужесточении мер по борьбе с коррупцией. Как вариант — введение «профильного тестирования» для чиновников, а по сути проверка на честность. Об этом сообщили в сюжете канала «Беларусь 1».

В прошлом году на коррупции попались 94 должностных лица. В МВД считают, что иногда для полноценной борьбы с такими проявлениями «не хватает инструментария».

Поэтому, как рассказали в ГУБОПиК МВД, предлагается ряд законодательных изменений. Первое — ввести штрафы за попытку дачи взятки для юридического лица, когда размер санкции будет соответствовать сумме сделки.

Второе предложение: проверка «потенциальных» коррупционеров, которую называют «профильным тестированием».

«Будут создаваться определенные условия какой-либо сделки или инвестиционного проекта, которые, как будет видно, недостаточно эффективны или вредны — и за которые те люди, которые стоят за ними [сделкой, проектом], будут предлагать чиновнику за определенную выгоду или откат закрыть глаза на некоторые моменты и принять [сделку, проект]», — рассказал глава ГУБОПиК МВД Николай Карпенков.

После чего попавшегося чиновника не будут привлекать к уголовной ответственности — но снимут с должности. Это, как предполагается, поможет «чистить ряды управленцев без особых последствий». Как сообщили в сюжете, такое уже практикуется в других странах. Опыт изучат белорусские ведомства и подготовят свои предложения.

Ранее в МВД заявили, что обсуждают идею ввести административную ответственность для должностных лиц, которые «не замечают» коррупцию.