Бывший директор столичного Дворца спорта приговорен к 11 годам в колонии усиленного режима. Такое решение 29 марта озвучили в суде Московского района.

Суд также принял решение о конфискации всего имущества обвиняемого и запрете занимать определенные должности еще пять лет. Пранович должен заплатить штраф в размере 300 базовых величин (7650 рублей) и еще возместить в доход государства сумму незаконно приобретенной выгоды на 90 тысяч рублей.

Будет также применена спецконфискация смашины Audi Q7 и капитального строения в Минском районе, которые принадлежат экс-директору.

В суд пришло много родных Прановича, услышав приговор, они только ахнули. Сам обвиняемый выслушал судью молча, с низко опущенной головой.

«Мы тебя любим!» — крикнули из зала родные в слезах. На вопрос журналистов, будет ли Пранович обжаловать приговор, тот кивнул. Что касается стороны обвинения, то ранее прокурор просила назначить фигуранту ровно такое же наказание.

Судья Светлана Бондаренко также вынесла частное определение в адрес Министерства спорта и туризма: о выявленных недочетах и необходимости принимать меры по недопущению подобных случаев в системе ведомства.

Ранее Сергей Пранович признал вину частично и в последнем слове просил не разлучать его с маленьким сыном.

«Я осознал свою вину и раскаиваюсь в содеянном. (…) Уверен, что своим присутствием я помогу не только семье, но буду полезным обществу и, может, государству в целом».

Напомним, 58-летнего Сергея Прановича судили за получение взяток и мошенничество. Расследование начал КГБ, а потом следователи пришли к выводу: шесть лет мужчина занимался поборами — всего 178 случаев на общую сумму примерно 78 тысяч рублей.

Прокурор на процессе три часа зачитывала, как деньги ему носили каждый месяц: танцевальный клуб — ради аренды помещений под мероприятия, а еще организаторы выставок животных и концертов зарубежных исполнителей, представители крупнейших выставочных компаний Беларуси, даже монахини — чтобы выпросить площади под рождественский фестиваль.

«500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей…» — и так больше 60 раз перечисляла старший прокурор отдела прокуратуры города Минска Елена Крупенина деньги лишь от одного из многих взяткодателей.

По данным TUT.BY, подозреваемые в даче взяток (порядка 20 человек) избежали наказания: за помощь и сотрудничество со следствием.

Год назад, когда вскрылось дело, возмущался и Александр Лукашенко: «Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился. Не верю, что министр об этом не знал». И вскоре министра спорта и туризма Александра Шамко лишили поста.