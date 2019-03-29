В Минске на площади Победы в планах сделать дорожное покрытие с подогревом. Об этом во время онлайн-конференции на телеканале «Беларусь 1» сообщил гендиректор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

С его слов, он получил задание от Мингорисполкома отремонтировать площадь Победы к 9 мая 2020 года.

«Есть у нас такая задумка, чтобы на всей площади был подогрев. Может быть, подогрев от Вечного огня проектировщики как-то придумают. В этом году будет разрабатываться проект, а в следующем году он будет осуществляться», — заявил Денис Глинский.

Также гендиректор сообщил, что к 1 мая дорожники должны заделать все ямы в городе.