В пресс-службе МВД сообщили, что на территории Беларуси в Оршанском районе задержан один из лидеров национальной диаспоры Азербайджана.

Как сообщается на сайте МВД, 42-летний азербайджанец был задержан в агрогородке Бабиничи (Оршанский район) оперативниками по борьбе с организационной преступностью и коррупцией. Задержанного мужчину обвиняют в незаконном пребывании в Беларуси, а также ранее ему был запрещен въезд на территорию нашей страны. Однако, получив в Азербайджане паспорт на другую фамилию, он вернулся в Беларусь. Азербайджанец является одним из лидеров азербайджанской диаспоры, которая занимается торговлей на рынках Орши. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.