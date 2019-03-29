15-летнему школьнику из Столбцов предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на еще двух.

Трагедия произошла 11 февраля текущего года 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу и 17-летнего ученика, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, парень нанес удары ножом двум одноклассникам, которые были госпитализированы в учреждение здравоохранения с травмами различной степени тяжести.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он осознавал преступный характер своих действий и мог руководить ими, сообщает Следственный комитет.

Следователями предъявлено обвинение школьнику в совершении следующих преступлений:

• убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

• покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Свою вину он признал частично. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.