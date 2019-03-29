«Столкнула с лестницы то ли за разбросанные вещи, то ли за мусор». Судят маму-воспитателя детдома

Еще пару лет назад Зоя Каторгина была образцовым родителем-воспитателем в детском доме семейного типа. Про их семью писали в местной прессе, с подарками их навещали разные делегации. Сейчас женщину судят за то, что она много лет систематически избивала детей. Дело разбирает суд Борисовского района.

Напомним, Зоя Каторгина с приемными детьми жила в одной из деревень Борисовского района. В последнее время они с мужем воспитывали десять девочек — сейчас они потерпевшие по делу. По данным следствия, женщина избивала. Кроме того, утверждает следствие, воспитанники проживали в антисанитарии. Но каждый раз, зная о предстоящих проверках, женщина готовилась и искусственно создавала видимость благополучия.Ранее суд разбирал дело ее 63-летнего супруга, его осудили на 11 лет. Мужчина находится в колонии усиленного режима в Новополоцке за сексуальное насилие над воспитанницами детского дома. О насилии рассказала одна из воспитанниц в беседе с психологом. Оказалось, что пострадали две девочки: одна несовершеннолетняя, вторая — малолетняя.

Зою Каторгину судят по ч.2 ст. 154 УК — истязание несовершеннолетних. Ей грозит от одного года ограничения до 5 лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу проходят 10 девочек. Одной из них уже исполнилось 18, остальным от 7 до 15 лет.

Сегодня в зале суда только потерпевшая Даша. Ей 14, у нее зеленые волосы. Сейчас девочка живет в Борисове, учится в 9 классе. На процесс она пришла с новой приемной мамой. Женщина говорит, что Дарья — человек своеобразный и эмоциональный, но конфликтов у них не возникало.

У Каторгиной Даша жила всего полгода. Сюда она попала из приюта. К обвиняемой неприязни у нее нет. Если, говорит, их и наказывали, значит, получали они не просто так, а за что-то.

В суде Даша говорит очень неуверенно и тихо.

— Вы стесняетесь, не хотите говорить в присутствии обвиняемой? — уточнила судья.

— Нет, — ответила Даша.

В доме, вспоминает, было правило: когда к приемной маме кто-то приходил, спускаться на первый этаж детям запрещалось. В ответ на вопрос «почему» Даша пожимает плечами: «Не знаю».

Воспитанники, рассказывает, должны были убирать за собой, готовить, а также по очереди ухаживать за свиньями и курами. Никакого дискомфорта это не доставляло. Когда случалось, что кто-то, например, не помыл посуду, приемная мама сначала предупреждала — просила навести порядок, и только если дети не исправились, наказывала.

Даша вспоминает всего два момента, когда ее била Каторгина. Один из них удар кулаком в грудь. Правда, за что он был, девочка забыла. Второй — ситуация с ботинком. По словам потерпевшей, она ездила в Борисов заклеивать ботинки, но пока вернулась домой, все снова расклеилось. За это приемная мама и ударила ее ботинком.

— Видели, что она била других девочек? — уточнил гособвинитель Сергей Лытин.

— Да, — ответила Даша и вспомнила, как Каторгина ударила Вику головой об железный стул, Алену за плохие оценки била выбивалкой, Леру — кулаком.

Проблем с едой, говорит девочка, в доме не было. Поесть, правда, можно было, только когда сделал уроки. Если уроки не выучил, то не ел.

— Только Маша, самая маленькая, ела всегда, — говорит Даша.

О том, что приемная мама воспитывает силой, девочки в школе никому не сообщали. Даже завучу, которая приходила их проверять, ничего не говорили.

— Почему? — уточнил гособвинитель Сергей Лытин.

— Не знаю, — отвечает Даша.

Описывая жизнь в доме, Даша теряется. Часто повторяет: «Не помню». Поэтому в процессе решили зачитать показания, которые она давала раньше.

Так, например, в один из первых дней, когда Даша только приехала в семью, видела, как между мамой и девочкой Викой случился конфликт.

— Я была свидетелем, как Каторгина избила Викторию, — говорила она во время следствия. — Она ее тягала за волосы во дворе и раза три стукнула о стоящий стул. Вику она побила за то, что та съела клубнику. На кухне стояла клубника с сахаром, собирались варить то ли варенье, то ли компот. Каторгина увидела в сахаре сок от клубники и разозлилась, — зачитал слова Даши гособвинитель. — При мне Каторгина избивала всех девочек, кроме Кристины, не знаю, била ли Аню. С Аней всегда разбирались в комнате при закрытых дверях, и Аня потом плакала.

Из показаний, которые Даша давала раньше, следует: наказывая, Каторгина обычно наносила два-три удара. Пока Даша жила в семье, женщина, по ее словам, каждый день кого-то била. Причины разные — нестриженные ногти, плохие оценки и поведение. Потерпевшую за это время обвиняемая ударила четыре раза. Била ее по спине и животу, синяков потом девочка не замечала.

Описывала тогда Даша и еще один случай: приемная мама столкнула одну из девочек с лестницы.

— Каторгина столкнула Леру то ли за разбросанные вещи, то ли за мусор, — говорила на следствии Даша. — Лера упала, выбежала на улицу и стала задыхаться. Каторгина сказала: «Что ты притворяешься», но потом завела в больницу.

При этом, вспоминала Даша, мама попросила Леру сказать врачам, что упала сама.

Сейчас, правда, эту историю потерпевшая описывает по-другому: Лера зацепилась за мешок и упала сама.

Зоя Каторгина, слушая показания, выглядит бодро. После заседания, прощаясь со знакомым, она скажет ему: «Всем привет, у меня все хорошо». На процессе она делает пометки в своей тетрадке и задает вопросы. Так, например, интересуется, знала ли Даша, что Кристина и Аня ездили в Борисов и просили забрать ее из семьи?

Даша отвечает, что не знала.

Методы воспитания в семье она описывает как неприемлемые. При этом не скрывает: в доме ей нравилось.