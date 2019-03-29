Продюсер певицы Нателла Крапивина рассказала о доходах своей подопечной.

Светлана Лобода является одной из самых популярных и востребованных исполнительниц на отечественной сцене.

В этом году звезда дала несколько больших концертов в Москве, а также отправилась в тур по городам Америки.

В ходе беседы с Тиной Канделаки продюсер знаменитости призналась, что в Лос-Анджелесе Светлану пригласили выступать на частной вечеринке, где заплатили ей огромную сумму. Гонорар Лободы за один вечер составил 400 тысяч евро, что в несколько раз превышает стоимость выступления артистки в России.

Удивлена такой сумме была даже сама Канделаки. Телеведущая отметила, что все другие артисты, выступавшие в Лос-Анджелесе, могут только позавидовать Светлане, ведь сумма кажется фантастической.