В полицию города Чендлер поступило заявление от местного врача. Родители не привели к нему больного ребенка.

О произошедшем сообщает Daily Mail. У малыша, которому всего два года, была температура под 40 градусов, ребенок также не был вакцинирован.

Предполагалось, что у ребенка был менингит. Позже стало известно о том, что у него была инфекция верхних дыхательных путей.

Врач посоветовал родителям отвести малыша в отделение неотложной помощи. У ребенка вскоре поднялась температура, из-за чего родители приняли решение оставить малыша дома.

Доктор вызвал к дому пациента сотрудников полиции. Отец отказался пускать их. Тогда было принято решение взять дом штурмом.

Мальчика и его сестер забрали для того, чтобы отвезти в больницу.