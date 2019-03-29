Спасатели показали, как взрывали 25-метровое здание в Орше

29 марта в Орше спасателями было взорвано 25-метровое здание – неэксплуатируемый цех отрытого акционерного общества «Оршастройматериалы».

Об этом проинформировала пресс-служба Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Данный цех «Оршастройматериалов» (филиал Белорусского цементного завода) не эксплуатировался на протяжении длительного времени, и был снесен в целях безопасности. Раньше в этом цехе производили газосиликатные блоки.

Направленный взрыв осуществили специалисты отдела инженерных работ пожарно-аварийно-спасательного отряда «Витязь» Витебского ОУМЧС.

Как взрывали здание, можно посмотреть на видео.