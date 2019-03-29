В Польше в городе Чеховице-Дзедзице маленький мальчик спас жизнь ребенку, который случайным образом выпал из окна.
Как сообщают польские СМИ, 6-летний ребенок, играя во дворе с друзьями, заметил, как на подоконнике из последних сил держится трехлетний мальчик.
Как пояснил маленький герой, ребенок пролетел около 3-х метров, прежде чем он его схватил.
На место происшествия прибыли полицейские, которые в квартире ребенка обнаружили пьяных спящих родителей.
Матери сына грозит до 5 лет тюрьмы. По данному факту проводится проверка.