В Польше в городе Чеховице-Дзедзице маленький мальчик спас жизнь ребенку, который случайным образом выпал из окна.

Как сообщают польские СМИ, 6-летний ребенок, играя во дворе с друзьями, заметил, как на подоконнике из последних сил держится трехлетний мальчик.

Как пояснил маленький герой, ребенок пролетел около 3-х метров, прежде чем он его схватил.

На место происшествия прибыли полицейские, которые в квартире ребенка обнаружили пьяных спящих родителей.

Матери сына грозит до 5 лет тюрьмы. По данному факту проводится проверка.