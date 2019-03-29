«Монстров» продали. Для строительства «Минск Мира» заказали 13 мега-МАЗов

Застройщик района «Минск Мир» закупит минимум 13 строймашин белорусского производства. Новинки задействуют в масштабном строительстве на юге столицы. Соглашение о намерениях подписано сегодня в Минске между компанией «Дана Астра» и Минским автомобильным заводом.

Девелопер заказал 8 самых крупных производимых в стране бетоносмесителей АБС-11ДА на мазовском шасси, ставших основной новинкой выставки «BUDEXPO-2019». Для строительных нужд также приобретут 5 трехосных самосвалов МАЗ-650128. Обе машины оснащены современными двигателями класса Евро-5 и увеличенными объемами платформ и барабанов. Соглашением предусмотрена закупка спецтехники на 2,63 миллиона рублей.

Машины задействуют в строительстве района «Минск Мир». Масштабы квартала требуют использования техники больших габаритов. Если раньше ее чаще всего привозили из-за рубежа, то теперь выпускают в Минске. По соотношению цены и качества белорусские строймашины не имеют аналогов в странах СНГ.

«Белорусский автопром сейчас активно развивает направление строительной техники. Сейчас мы можем обеспечить спрос на машины разных габаритов, в том числе и на „великанов“ для крупных проектов. Это касается как самосвалов, так и крупных бетоносмесителей на шасси МАЗ, позволяющих достичь большей эффективности и экономичности в строительной отрасли. Символично, что они будут использоваться на одной из самых масштабных строек страны», — подчеркнул заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» Сергей Захаревич.

Бетоносмеситель АБС-11ДА собран компанией «Аксиом-групп» на шасси МАЗ-6516С9 с надстройкой Tigarbo. Объем барабана рассчитан на рекордные 11 «кубов» и вмещает 26,2 тонны смеси. Полная масса самой машины достигает 44 тонн, а ее длина составляет около 10 метров.

Шасси с колесной формулой 8×4 приводит в действие 420-сильный двигатель ЯМЗ-653.10 класса Евро-5, выпускаемый по лицензии Renault. Новинка получила современную кабину с шумоизоляцией и множеством опций для комфорта водителя. Инженеры предусмотрели и водяной бак с подогревом на 800 литров.

Бетоносмеситель ориентирован не только на белорусский рынок. Ее будут продавать в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ. В «Аксиом-групп» не исключают, что машины появятся и в странах Восточной Европы.

Самосвал МАЗ-650128 в свою очередь предназначен для перевозки сыпучих грузов, для которых установлен кузов на 20 кубометров. Внутри стоит 430-сильный двигатель от Weichai Power, который работает в связке с механической 12-ступенчатой коробкой передач. Топливный бак включает до 300 литров, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 85 км/ч.

На Минском автозаводе позаботились об удобстве разгрузки. Самосвал также обладает современной кабиной с продуманной эргономикой и удобством для водителя. Автомобили хорошо зарекомендовали себя на экспортных рынках благодаря удачному соотношению цены и качества.