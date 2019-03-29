В выходные можно парковаться бесплатно.

Все платные парковки открытого типа (без шлагбаума) в Минске перешли на новый режим работы, который будет единым для летнего и зимнего сезона, сообщил БЕЛТА заместитель директора ГУ «Парковки столицы» Евгений Рабец.

«Основная цель изменения графика — повысить доступность парковок. Новый режим работы привязан к продолжительности рабочего дня минчан, поскольку после его завершения парковочные места и так свободны. Первоначально предполагалось утвердить график только на зимний период, но затем принято решение ввести его на постоянной основе, чтобы не было путаницы. К тому же, для нас нецелесообразно менять информационные стенды несколько раз в год. Так будет удобнее для всех», — пояснил Евгений Рабец.

Плата за машиноместа, оборудованные на улично-дорожной сети, взимается с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, при этом выходные дни — суббота и воскресенье.

График работы парковок могут менять во время Евроигры. Также не исключается, что некоторые парковки во время игр будут блокироваться для жителей.

Сейчас в Минске 59 открытых платных парковок. В ближайшее время новые платные парковки вводиться не будут.