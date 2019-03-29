Механизатор похитил 820 литров дизельного топлива,1800 литров окрашенного дизельного топлива и 150 литров моторного масла (ФОТО+ВИДЕО)

Для подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ОВД области при выполнении мероприятий по мониторингу готовности сельхозпредприятий к посевной кампании приоритетными направлениями являются проведение инвентаризации сельскохозяйственной техники и обеспечение сохранности ТМЦ и горюче-смазочных материалов.

Так, 27 марта сотрудниками БЭП Кировского РОВД был задержан механизатор ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского», житель д. Букино Кировского района, 1962 г.р. В ходе санкционированного осмотра его домовладения было обнаружено 820 литров дизельного топлива,1800 литров окрашенного дизельного топлива и 150 литров моторного масла на общую сумму более 4000 белорусских рублей.

Установлено, что мужчина совершал хищения топлива и масла на протяжении 2018 года с закрепленного за ним трактора. Похищенное он хранил в канистрах и 200-литровых бочках во дворе и хозяйственных постройках своего участка.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый факт хищения, выявленный сотрудниками органов внутренних дел в ходе проверок сельскохозяйственных организаций области.

Так, ранее, в Белыничском и Климовичском районах были возбуждены два уголовных дела за хищения запчастей и пшеницы на общую сумму 2500 белорусских рублей.

Мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса продолжаются.