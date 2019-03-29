Руководитель учреждения здравоохранения Глусского района привлекал подчиненных для выполнения работ на своем земельном участке и в строящемся доме, сообщили в КГК.

Факты злоупотребления властью выявлены Бобруйским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области в ходе проверочных мероприятий.

«Установлено, что этот руководитель медучреждения в 2016-2018 годах давал незаконные указания подчиненным выполнять работы на своем земельном участке и в строящемся доме в Бобруйском районе, зарегистрированных на его родственников», — рассказали Sputnik в пятницу в пресс-службе Комитета государственно контроля.

Пока люди работали на своего начальника, им платили заработную плату из государственной казны — учреждению здравоохранения причинен ущерб в особо крупном размере, не менее 25 тысяч рублей, рассказали в КГК.

Установлено, что руководитель лично приезжал контролировать, как подчиненные трудятся на его земельном участке, привозил им поесть, но некоторые работники высказывали недовольство тем, что в свое рабочее время вынуждены трудиться на личном участке руководителя, в том числе в выходные дни, рассказали в КГК.

По результатам проверки в отношении руководителя учреждения здравоохранения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину признал, частично возместил причиненный ущерб.