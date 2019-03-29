Беларусь готова к расширению сотрудничества с ЕС, но с учетом национальных интересов, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу на переговорах с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы», — сказал А.Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Глава государства также отметил, что категорически против распада Европейского союза и его ослабления. «Это одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах», — подчеркнул А.Лукашенко.

В свою очередь федеральный канцлер подчеркнул, что рассчитывает на визит белорусского президента в Австрию в течение следующего полугодия. «Я очень рад тому, что в течение следующего полугодия вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения», — сказал С.Курц.

Он также отметил, что выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью. «Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной», — сказал канцлер.

По его мнению, белорусский лидер нашел правильный путь сближения с ЕС, который не предполагает разрыва отношений с Россией. «Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход «и, и» значительно более продуктивен, чем подход «или, или», который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе», — сказал С.Курц.