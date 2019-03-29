Мужчина в состоянии алкогольного опьянения 28 марта в Лиде в разгар конфликта накинулся с ножом на своих родителей.

Трагедия произошла в четверг днем. Согласно информации Следственного комитета, 49-летний агрессор нанес ножом ранения различной степени тяжести 74-летнему отцу и 71-летней матери.

Пенсионеров доставили в больницу. На мужчину возбудили уголовное дело, подозреваемый задержан.

На данный момент правоохранители пытаются восстановить картину произошедшего: допрашиваются соседи, проводятся экспертизы.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Расследование по данному факту продолжается.