Австралийские ученые доказали, рацион питания способен улучшить и ухудшить состояние здоровья. Эффект напрямую зависит от того, в какое время суток совершается трапеза.

Группа специалистов задалась целью определить, влияет ли состав завтрака на мыслительные процессы головного мозга.

Пищевые эксперименты показали, сладкая и жирная пища провоцирует деструктивные мозговые процессы. Всего четыре завтрака – и ухудшения становятся очевидными: снижается способность обрабатывать и запоминать информацию.

Диетологи рекомендуют отказаться от утреннего приема сладких мюсли, сырников, блинов, хлебобулочных изделий.

В списке полезных продуктов для завтрака оказались салаты из свежих овощей, бобовые, рыба и яйца.

Эксперты подчеркнули, причины некоторых проблем со здоровьем и состояние общего недомогания нередко задаются образом жизни и режимом питания.