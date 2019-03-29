Белорусские индивидуальные предприниматели могут использовать наличную валюту для приобретения товара за пределами республики, такое решение содержится в совместном постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси, сообщил в пятницу глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

С 1 марта текущего года в Беларуси вступило в силу постановление Нацбанка № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», которым, в частности, предусматривался запрет для белорусских резидентов на использование при расчетах за рубежом наличной иностранной валюты. Это создало определенные сложности для ИП, большинство которых приобретают товар за границей для последующей его реализации в республике за «наличку».

«Перспектива» занялась этим вопросом и обратилась с соответствующими предложениями в Нацбанк, аргументировав их существенным усложнением условий деятельности ИП в связи с принятием постановления № 612.

Как сообщил Шумченко, РОО в пятницу получило письмо из Нацбанка, в котором регулятор отмечает, что в 29 марта банк и Совмин приняли документ, разрешающий индивидуальным предпринимателям – резидентам Беларуси использовать наличную валюту за границей для сделок по импорту.

Однако при этом есть ограничение – сумма одной такой сделки не должна превышать 100 базовых величин 2550 рублей (около 1200 долларов США).

«Национальный банк принял предложения «Перспективы», представленные 18 марта на встрече с заместителем председателя правления Дмитрием Калечицем, и исправил недоразумение, которое было допущено», – сказал Шумченко.

По его словам, если бы объединение не обратило внимание на новацию в постановлении № 612, ИП продолжали бы работать по старой схеме, что могло повлечь для них негативные последствия.