Айтишники спроектировали робота-грузчика

Американская робототехническая компания представила автомат, способный выполнять погрузочно-разгрузочные работы.

Эксперты подчеркнули, искусственный интеллект самостоятельно производит сборку и удаление поддонов благодаря манипуляторам с присосками.

Программное обеспечение отслеживает навигацию промаркированных поддонов и «подсказывает» коробки для захвата и перемещения.

Робот-грузчик передвигается с помощью колес, удерживает равновесие благодаря противовесу.

Такая проектировка конструкции позволяет автоматизированному помощнику справляться с 15-килограммовыми грузами, а также складировать коробки в стопку высотой до 1,7 метра.

Ранее компания продемонстрировала робота BigDog, который пригодится в армии для переноски снаряжений в локации, не проходимые для колесного и гусеничного транспорта.